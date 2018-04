Premiato a Palazzo di città il medico Emilio Balestrazzi: "Pioniere della chirurgia oculare in città"

Un premio a riconoscimento "del grande lavoro che il professor Emilio Balestrazzi ha fatto fino ad oggi prendendosi cura della salute di migliaia di cittadini". Con questa motivazione il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha consegnato in mattinata a Palazzo di città una targa al medico, pionier della chirurgia oculare in città, materia per la quale ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Il riconoscimento

Il riconoscimento per il medico - dal 2004 direttore dell’Istituto di Oftalmologia, direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e direttore del corso di laurea in Ortottica e Assistenza oftalmologica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - è arrivato su proposta del presidente della commissione consiliare Culture Giuseppe Cascella. "Come facciamo ormai da qualche anno – ha spiegato il consigliere – continuiamo nel nostro percorso di conoscenza e valorizzazione di figure e professionisti baresi di grande prestigio. Il professor Balestrazzi ha inoltre un legame molto forte con la città di Bari, segue appassionatamente la nostra squadra del cuore cittadina e almeno una volta al mese torna in città".

Come ricordato da Cascella, Balestrazzi ha ricevuto di recente il riconoscimento di pioniere dell OOG (gruppo oncologico oftalmico), un gruppo scientifico europeo dedicato alla oncologia clinica oftalmica. E' stato anche premiato con una medaglia d’oro al merito e alla carriera conferitagli dalla Società italiana trapianto di cornea.