Targa in Comune per il pediatra Vincenzo Genchi: "Due volte vincitore del contest dell'Università di Richmond"

Va al pediatra barese Vincenzo Genchi il titolo di 'Pediatric Case of the Week 2018'. A consegnare la targa per l'annuale riconoscimento, è stato l'assessore alle Culture, Sivio Maselli, durante l'incontro a Palazzo di Città promosso dal presidente della commissione consiliare Cultura Giuseppe Cascella. Il premio, bandito dal Medical Center della Virginia - Commonwealth University di Richmond, viene assegnato allo specialista che formula il maggior numero di diagnosi corrette sulla base di una certa quantità di casi da esaminare.

Genchi: "Per la prima volta vince un professionista italiano, di Bari"

Si tratta del secondo riconoscimento consecutivo di questo tipo per Genchi e a celebrare con lui l'avvenimento c'erano anche Angelo Vacca, ordinario di Medicina interna dell’Università degli Studi di Bari, Nicola Laforgia pediatra e neonatologo presso il Policlinico di Bari , Belinda Guerra e Giandomenico Stellacci in rappresentanza dell’Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bari. Concorso che, come ha ricordato lo stesso Genchi, per la prima volta dal 2002, anno di inizio della competizione annuale online, vede vincitore un professionista europeo, italiano, di Bari.

“Questo riconoscimento - ha spiegato Giuseppe Cascella - si inserisce perfettamente nel progetto dell’amministrazione di premiare le eccellenze baresi in Italia e nel mondo, sia nel campo scientifico sia in quello culturale. Per Vincenzo Genchi, specializzato in pediatria, radiologia e medicina sportiva, trent’anni di carriera iniziata tra le corsie del Policlinico di Bari e attualmente primario radiologo a Castellaneta, si tratta addirittura di una doppia affermazione visto che già nell’ottobre del 2017 aveva vinto lo straordinario premio organizzato dall’università di Richmond. Genchi si è ripetuto anche l’anno scorso, prevalendo su oltre duemila concorrenti di 90 Paesi diversi: questo stimato professionista si è aggiudicato la vittoria formulando una grande quantità di diagnosi corrette su casi clinici proposti settimanalmente per un anno, partendo da poche e brevi notizie cliniche. Tra l’altro, Genchi ha ricevuto dal presidente regionale della lega Nazionale Dilettanti di calcio Vito Tisci il premio ‘Fair Play’per aver soccorso, durante una partita ad Ascoli Satriano, un arbitro che era improvvisamente svenuto in campo”.

Maselli: "Così combattiamo il movimento culturale anti scientifico"

Soddisfazione anche dell'assessore Maselli, che ha lanciato alcune 'stoccate' relative a problematiche attualmente al centro del dibattito nazionale."Riconoscendo a un valido professionista i propri meriti - ha spiegato - intendiamo porre fine a un certo movimento culturale anti scientifico e anti razionale che da tempo sta pervadendo la nostra società. Una comunità che sembra stia scivolando verso un nuovo oscurantismo, rifiutando il metodo scientifico basato sul ragionamento, sul calcolo e sulla logica per avvicinarsi ad altri modi di vedere il mondo: pensiamo ad esempio alla polemica sui vaccini, che ha visto la comunità scientifica reagire con forza alle dichiarazioni di una certa politica che ne dichiarava scioccamente l’inutilità. Oppure la vicenda della xylella: la società, rifiutando il metodo scientifico e tutto l’impegno intellettuale di chi studia, analizza, verifica i risultati. In sostanza, la politica spesso è succube del pensiero dominante della società, incapace di orientarsi: il mondo intellettuale fa un passo indietro, mentre la politica cerca il consenso parlando non alla testa, ma alla pancia del popolo".