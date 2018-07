VIDEO | "Bari non vi dimentica": in piazza Moro una targa per ricordare le vittime del disastro ferroviario di Corato

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I nomi delle 23 vittime risuonano in piazza Aldo Moro, scanditi dalla voce del sindaco di Bari, Antonio Decaro. E tra la commozione dei presenti, il ricordo non può che tornare a quel maledetto 12 luglio di due anni fa, quando le vite di un gruppo di pendolari furono spezzate mentre viaggiavano sulla tratta Andria-Corato. Una delle peggiori stragi ferroviarie che ha macchiato il territorio barese.

E proprio a loro è stata dedicata la targa installata vicino al fontanone della stazione, un luogo di vita in cui transitano migliaia di persone, ha ricordato il primo cittadino, accompagnato durante la cerimonia dalle voci dei sindaci di Andria e Corato e del governatore Emiliano. E mentre sulla tratta sono partiti i lavori per il raddoppio, non si spegne la voglia di giustizia dei parenti delle vittime, riuniti nell’Associazione strage treni in Puglia.