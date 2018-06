Volano le riscossioni della Tari: nel 2017 superano l'80%. Il Comune: "Merito degli uffici e dei cittadini virtuosi"

Nel 2017 il Comune di Bari ha riscosso l'80,73% dei pagamenti dovuti alla Tari da parte dei cittadini. Si tratta del miglior dato dal 2012, con un incremento di ben 9 punti percentuali rispetto al 2016. Il merito di questo risultato, fa sapere Palazzo di Città, è da ascrivere "ad una serie di azioni accuratamente programmate e poste in essere a partire dal 2016 a cura degli uffici della ripartizione Tributi, in esecuzione degli indirizzi dell’Amministrazione comunale"

L'assessore: "Nuovo approccio con i cittadini"

“Si tratta di un traguardo importante - commenta l'assessore cittadino al Bilancio, Alessandro D’Adamo - che determina un contestuale aumento della capacità di spesa annuale del civico bilancio, a garanzia dei servizi rivolti ai cittadini. A nome del sindaco e dell’amministrazione, desidero ringraziare i dirigenti, i funzionari e tutti i dipendenti della struttura che con il loro lavoro costante e qualificato hanno reso possibile il raggiungimento di tale traguardo. Un obiettivo che non avremmo potuto centrare senza la collaborazione dei cittadini, che hanno dimostrato una crescita del proprio senso civico, assolvendo per tempo al proprio dovere, anche in virtù di un 'approccio collaborativo' con l’ente favorito dalle nuove procedure individuate per migliorare il rapporto con il contribuente e risolvere bonariamente eventuali situazioni conflittuali. Un approccio nuovo ed efficace per il quale ringrazio in particolare il personale e il dirigente del settore Contenzioso. È questa la strada giusta da perseguire per consolidare il percorso virtuoso intrapreso e aumentare ulteriormente la capacità di riscossione dei tributi comunali, a beneficio tanto delle casse comunali quanto dell’intera cittadinanza”.