Un nuovo esemplare di tartaruga in cura dal Wwf Molfetta: "Ritrovata a Bari ricoperta di catrame"

Al momento del ritrovamento era totalmente ricoperta di catrame, ma ora potrà essere curata dai volontari del Wwf di Molfetta. Stiamo parlando di una tartaruga specie Caretta Caretta - già rinominata per l'occasione Péce -, ritrovata in mattinata sul tratto di costa sottostante via Alfredo Giovine, in zona San Giorgio a Bari. Una donna ha intravisto l'animale mentre camminava sul litorale e ha subito allertato la Capitaneria.

Sono stati poi avvertiti i volontari dell'associazione animalista, che in mattinata hanno dato soccorso alla tartaruga, portandola in salvo al Centro recupero tartarughe marine. Come già avvenuto per altri esemplari di tartarughe, Péce riceverà tutte le cure necessarie grazie agli specialisti del Dipartimento di medicina veterinaria di Valenzano, guidato dall professor Di Bello.

"Dal rilevamento è chiaro - spiegano dall'associazione - che l’animale è stato li abbandonato già in stato di bisogno di cure, considerando che in alcun modo sarebbe riuscita ad arrivare dove è stata ritrovata, oltre che non vi era alcuna traccia di catrame se non esattamente sotto il suo corpo. L’ipotesi che qualche malintenzionato abbia infierito su di lei sul posto sembra da scartare".