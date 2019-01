Tartarughe marine in difficoltà, due esemplari salvati dalla Guardia costiera a Capitolo e Bari

Due interventi nel giro di poche ore, due tartarughe marine salvate dalla Guardia costiera.

Il primo intervento è avvenuto a Capitolo, dove un cittadino ha segnalato la presenza di un esemplare di circa 50 chili e lungo quasi un metro, spiaggiato in una zona difficilmente accessibile. Tratto in salvo, l'animale è stato poi affidato dai militari della Guardia Costiera ai volontari del WWF del “Centro recupero tartarughe marine” di Molfetta. L’esemplare presentava evidenti ferite alla testa, segno di un probabile impatto con imbarcazioni in navigazione, oppure per danni collegati alla pesca.

Una seconda segnalazione è giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto di Bari da parte di un operatore del porto, resosi conto della presenza di una tartaruga marina in apparente difficoltà, dal momento che non riusciva ad immergersi ed allontanarsi dalla banchina n. 16 del porto mercantile, con il rischio di essere travolta da una mercantile che si apprestava all’ormeggio. L’esemplare è stato recuperato prontamente grazie all’intervento dell’equipaggio del battello veloce GC A62, e quindi trasportato presso la caserma “W. Fachin” della Guardia Costiera. Da un primo esame effettuato presso la clinica del Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università di Bari, e in attesa dell’esito dei primi esami, sembra che l’esemplare abbia subito un principio di embolia, probabilmente a causa della sua pesca accidentale in una rete a strascico.

La Guardia Costiera invita tutti i cittadini a voler segnalare al numero 1530, con tempestività, tutti gli avvistamenti di eventuali spiaggiamenti di specie protette ferite o in difficoltà, al fine di poter attivare la rete di soccorsi e l’intervento immediato del personale specializzato.