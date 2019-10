Tassista abusivo in via Capruzzi: fa salire turisti sull'auto privata, beccato e multato

Usava l'auto privata come taxi per trasportare e accompagnare turisti, ma era del tutto sprovvisto delle autorizzazioni per la professione. L'abusivo è stato beccato dagli agenti della polizia locale in via Capruzzi, nei pressi di largo Sorrentino, davanti alla stazione.

L'uomo aveva già fatto salire a bordo della propria auto privata due giovani scesi da un autobus proveniente dalla Sicilia per accompagnarli verso altre destinazioni.

Il trasgresso è stato sanzionato per il veicolo non avente la prescritta destinazione d’uso e per conducente non titolare di CAP (Certificazione di abilitazione professionale). Allo stesso tempo, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. La coppia, invece, abbandonato il veicolo abusivo, ha scelto di proseguire il viaggio utilizzando i mezzi pubblici.

"Continua incessante - commenta il comandante della Polizia locale Michele Palumbo - l’azione preventiva e repressiva della Polizia Locale a tutela della legalità in favore dei servizi pubblici cittadini e della incolumità di ignari utenti che incautamente si affidano a conducenti improvvisati privi non solo delle autorizzazioni di legge ma anche della necessaria professionalità nell’esercizio dell’attività".