Per l'8 marzo i taxi baresi diventano 'rosa': "Tariffe agevolate per le donne"

Taxi a tariffa agevolata per le donne a Bari in occasione dell'8 marzo. Il Comune e le società di taxi che operano in città hanno così deciso di venire incontro alle esigenze di chi corrà passare una serata fguori, magari tra amiche. Le tariffe vanno dai 10 euro a corsa per i quartieri Libertà, Murat e Madonnella, fino ai 25 per San Pio e Catino:“Con l’auspicio che queste tariffe non siano più un’eccezione ma la regola - spiega l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone - stiamo provando a creare una collaborazione sempre più stretta con le società dei taxi per promuovere l’utilizzo del trasporto collettivo anche per i più giovani. Per questo speriamo che iniziative di questo genere, promosse anche sullo spunto di queste ricorrenze possano avere un riscontro positivo nell’utenza, in modo da stimolare i taxisti a rendere il servizio a costi agevolati permanente”.

