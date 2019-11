Un posto al teatro Piccinni per assistere alla riapertura: biglietti gratis, come fare per ottenerli

In occasione dell'inaugurazione del rinnovato teatro Piccinni di Bari, i cittadini potranno partecipare gratuitamente agli spettacoli che, il 5 e il 6 dicembre celebreranno la riapertura dello storico contenitore culturale della città

L’ingresso è gratuito e per ritirare il proprio biglietto basterà recarsi al botteghino del teatro, a partire da martedì 26 novembre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18 alle ore 20. Da venerdì 29 novembre, dalle 18, sarà aperta anche la prenotazione online sul circuito Vivaticket, in questo caso però il biglietto avrà il costo di 1 euro di diritti di prevendita. Si potranno prendere al massimo due biglietti a testa per uno solo degli 8 spettacoli in programma,

Sarà aperto anche il Palco Reale: 10 spettatori ad appuntamento potranno accedervi attraverso un sorteggio: basterà iscriversi all’interno dell’evento “il Palco Reale ti aspetta!” sul portale Eventbrite. Il termine ultimo per iscriversi al concorso è il 1° dicembre per gli spettacoli in programma il 5 e il 2 dicembre per gli spettacoli in programma il 6 dicembre.

Martedì 3 dicembre vi sarà il sorteggio dei vincitori per ciascuno degli otto spettacoli.