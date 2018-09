Telecamere all'esterno e più presenza delle forze dell'ordine: il piano del Comune per 'Scuole sicure"

Sistemi di videosorveglianza all'esterno delle scuole, più attività della Polizia Locale e sensibilizzazione all'interno degli istituti, con l'obiettivo di arginare il fenomeno dello spaccio di droga e dell'utilizzo di sostanze psicotrope da parte degli studenti: il Comune di Bari potrà utilizzare circa 81mila euro nell'ambito del progetto 'Scuole sicure', a seguito del piano straordinario emanato dal Ministero dell'Interno.

Nuove telecamere e presidio aggiuntivo dei vigili

Il progetto, realizzato da Polizia Locale ed Assessorati alle Politiche Educative e ai Lavori Pubblici del Comune, prevederà l'installazione di 5 sistemi di videosorveglianza all'esterno di altrettanti istituti e connessi con la sala operativa di vigili, Questura e Carabinieri. Gli istituti saranno più presidiati dalla Polizia Locale, in particolare nelle ore più frequentate. L'Assessorato alle Politiche educative e giovanili si impegnerà inoltre a delineare i percorsi di formazione e sensibilizzazione insieme alle associazioni studentesche, alle realtà impegnate per la promozione della legalità e agli operatori del settore socio-sanitario."Posizioneremo i dispositivi - spiega l'assessore cittadino alle Politiche Giovanili, Paola Romano - nei pressi delle scuole non munite di telecamere e con il maggior numero di studenti. Molte attività di informazione vengono già organizzate dalle singole scuole: la grande sfida, adesso, è quella di coinvolgere nuove associazioni e la rete dei soggetti pubblici e privati accreditati al servizio sanitario regionale, per far sì che lavorino insieme ad un unico progetto finalizzato a sensibilizzare i ragazzi rendendoli consapevoli dei rischi conseguenti all’acquisto e al consumo di droghe”.