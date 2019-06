Via Sparano monitorata dalle telecamere: attivi i 42 'occhi elettronici' lungo la strada dello shopping

E' stato completato il montaggio delle 42 telecamere lungo via Sparano, la strada principale dello shopping nel centro di Bari: i lavori consentiranno di migliorare sicurezza e monitorare ogni isolato attraverso immagini 4k e infrarossi. Gli 'occhi elettronici' saranno direttamente collegati al server comunale attraverso la linea di fibra ottica realizzata nel corso dei lavori, passando per corso Vittorio Emanuele, che comprende anche le 26 telecamere già installate su piazza Umberto e piazza Cesare Battisti. Le immagini saranno poi visualizzabili in un’unica area del sito 'Webcam Bari', ora in fase di ultimazione, consultabile da tutti i cittadini.

Nei prossimi giorni saranno montati altri tre dispositivi previsti sull’incrocio di via Crisanzio con piazza Umberto: “Una volta completata l’operazione, non ci sarà un metro quadro di via Sparano non controllabile attraverso un occhio elettronico - spiega l’assessore pro tempore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. In questo modo contiamo di offrire un servizio sia ai cittadini sia ai commercianti che investono ogni giorno nelle loro attività su questa strada. E, sempre in quest’ottica, stiamo completando anche l’illuminazione di tutte le aree verdi in corrispondenza degli incroci e la predisposizione dell’area wi-fi lungo tutta la strada. Quest’ultima attività servirà anche ad avviare una delle offerte previste dalla sperimentazione del DUC del murattiano”. In fase di ultimazione anche la nuova segnaletica orizzontale in corrispondenza delle zone 30 sugli isolati adiacenti a via Sparano, con limite di velocità 10 km/h agli incroci.