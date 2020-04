Decaro fa sorridere i baresi, la telefonata al simpatico signor Giuseppe: "Sua figlia mi ha detto che lei esce di casa..."

"Signor Giuseppe ancora un po' di sofferenza, ora dovete stare a casa". Il sindaco di Bari Antonio Decaro, accetta la richiesta di Marina di cercare di convincere il padre a non uscire di casa alla ricerca delle offerte migliori nei supermercati: "Io ho convinto il signor Giuseppe a stare a casa. Fatelo anche voi. Il signor Giuseppe, dopo la telefonata, ha anche fatto una donazione per le esigenze delle famiglie in difficoltà"

"Il dato dei contagi è di 368 baresi in quarantena e 207 positivi. Un cittadino è stato denunciato per epidemia colposa per aver violato l'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione nonostante fosse positivo al coronavirus. Troppa gente ancora per le strade della città"