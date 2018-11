Coppia di napoletani perde cellulare in piazza Moro, trovato e restituito da un passante: "L'onestà vince sempre"

Pensava ormai di aver perso il suo cellulare, nel quale vi erano anche tante foto dei suoi nipotini, quando, all'improvviso, una telefonata inaspettata le ha fatto provare un bel sospiro di sollievo: è la disavventura, per fortuna conclusasi positivamente, ad Elena e Giuseppe, coppia di napoletani che soggiornava in questi giorni a Bari. La signora, assistente sociale in pensione, non trovava più il telefonino, caduto sull'asfalto nelle vicinanze della stazione centrale.

A recuperarlo, un uomo della provincia di Bari che ha chiamato il marito della donna, il quale si apprestava a lasciare la stanza dove si trovava, nell'hotel Leon d'Oro di piazza Moro. Sono bastati pochi minuti per incontrarsi e riconsegnare il cellulare alla donna: Voglio pubblicamente ringraziare la persona che ha trovato il mio telefonino, tra l'altro da poco acquistato. Non tanto per il suo valore economico, ma per il fatto che avrei perso tutte le foto dei miei nipotini. L'onestà trionfa sempre" ha spiegato la signora Elena a NapoliToday.

