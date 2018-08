Violento temporale sulla città, bloccato il sottopasso di via Camillo Rosalba

La pioggia, prevista per Ferragosto anche sulla nostra regione, è arrivata gia nel pomeriggio. Un breve ma intenso temporale si è abbattuto sulla città. Alcuni disagi si sono registrati nella zona tra Poggiofranco e Carbonara-Santa Rita. In particolare, l'acqua che si è accumulata nel sottopasso di via Camillo Rosalba ha bloccato il transito delle auto, costrette a tornare indietro per evitare di restare impantanate. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.