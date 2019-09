Arriva il maltempo, forte temporale in città: a Carbonara strade allagate e disagi

"Cinque minuti di pioggia" per trasformare le strade di Carbonara in una mini-Venezia: è l'effetto di un breve ma intenso temporale che ha colpito la città di Bari attorno alle 15. Situazione difficile proprio nell'ex frazione dove l'acqua ha invaso via De Marinis, come mostrato in un video di alcuni cittadini, e i vicoli della città vecchia, creando grossi disagi per le auto e le abitazioni. Pioggia battente anche in altre zone del capoluogo, da Japigia a Carrassi, fino a Poggiofranco e in altri rioni periferici.