Mattinata 'bagnata' in città: strade allagate dall'acquazzone, prosegue l'allerta meteo arancione

Non sono bastati gli acquazzoni del week-end in tutta la provincia: dopo il lunedì di tregua, questa mattina sono tornati gli acquazzoni a Bari. Come già previsto dalla Protezione civile ieri, una bomba d'acqua si sta abbattendo nel capoluogo, provocando non pochi disagi a pedoni e automobilisti: diverse strade si sono allagate, rendendo impossibile il passaggio agli attraversamenti, poiché il sistema fognario fa fatica a reggere l'imponente quantità d'acqua che raggiunge il suolo. Temporali che potrebbero durare fino al primo pomeriggio, portando - soprattutto nelle aree più elevate - anche fenomeni di grandine.

L'allerta meteo arancione sarà infatti attiva fino a domani, quando il maltempo dovrebbe finalmente abbandonare la provincia e permettere a residenti e turisti un bagno in mare.