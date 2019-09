Primo assaggio d'autunno, temporali nella notte a Bari e in provincia: da oggi migliora

Il primo assaggio d'autunno è stato servito ieri sera: temporali e pioggia hanno rinfrescato la nottata a Bari e nei centri limitrofi, in particolare quelli del costa nord e all'interno, provocando qualche disagio sulle strade urbane ed extraurbane. Le previsioni, in ogni caso, segnano un miglioramento delle condizioni meteo, con una piccola tregua: per oggi il maestrale spazzerà via le nuvole, portando sole e cielo poco nuvoloso in particolare nella giornata di giovedì. Da venerdì, invece, di nuovo instabilità che coinvolgerà anche la giornata di sabato.