Tornano i temporali in Puglia: scatta l'allerta meteo già nel pomeriggio

Tornano i temporali nel Barese. La conferma arriva dalla Protezione civile, che nel pomeriggio ha diramato una nota nella quale si prevedono, a partire dal pomeriggio e per le successive 30 ore "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati". A partire dalle 15, quindi, scatterà l'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su tutta la Puglia.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.