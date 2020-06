Pioggia e vento forte 'inaugurano' il week-end: 22 ore di allerta meteo arancione nel Barese

Sarà un sabato caratterizzato dal maltempo, almeno fino al primo pomeriggio, quello di domani, 6 giugno. A confermarlo è la Protezione civile, che già a partire dalle 14 di oggi, ha lanciato per le prossime 22 ore l'allerta meteo arancione (media) per rischio idrogeologico per temporali e vento anche nel Barese.

Nello specifico sono previste a partire dalle 14 e per le successive 10 ore "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati", mentre dalla mezzanotte di sabato 6 giugno e per le successive 12 ore si parla di "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; vento forte con raffiche di burrasca, meridionali".