Tende da campo per assistere gli anziani in fila per ritirare la pensione: azioni anti assembramento a Modugno

Una tenda da campo per davanti all'ufficio postale per aiutare gli anziani in coda in attesa di ritirare la pensione. È partita questa mattina la sperimentazione a Modugno, come già era avvenuto a Valenzano negli scorsi giorni, su decisione dell'amministrazione comunale. Il presidio allestito dal Gruppo comunale Protezione civile e con la vigilanza della Polizia municipale e dei carabinieri, servirà ad assistere l'afflusso di circa 250 persone al giorno previsto davanti agli uffici.

L’iniziativa, avviata dall’assessore alla Protezione civile, Antonio Armenise, e condivisa dal sindaco, Nicola Magrone, e dalla giunta municipale, ha l’obiettivo di monitorare e controllare il flusso di persone, e contemporaneamente di far rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone in fila, costituendo, così, un deterrente per gli assembramenti. "Benché, infatti, le Poste italiane abbiano deciso di anticipare il pagamento delle pensioni al 26 marzo e di scaglionare le riscossioni per coloro che non possono evitare di recarsi in ufficio postale a ritirare il denaro - spiegano dal Comune in una nota - l’ufficio postale di Modugno prevede un afflusso di almeno 250 persone al giorno: un dato rilevante rispetto alle necessità di salvaguardia imposte dalle misure anticontagio da COVID-19, e in particolare rispetto all’obbligo di non formare assembramenti né all’interno né all’esterno dell’Ufficio postale". L’iniziativa comunale durerà finché non cesserà l’erogazione delle pensioni, il primo aprile prossimo.