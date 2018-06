Tendopoli della Giustizia in via Nazariantz, il vicepresidente Csm: "Ministero agisca con un decreto"

Il Consiglio Superiore della Magistratura avanzerà richiesta formale al ministro della Giustizia per intervenire, attraverso un decreto legge, sulla difficile situazione del Tribunale di via Nazariantz di Bari, sulla falsariga di quanto accaduto a L'Aquila dopo il terremoto. La struttura è stata dichiarata inagibile dal Comune il 31 maggio scorso, provocando numerosi disagi per operatori e magistrati, costretti a celebrare le udienze penali di primo grado in alcune tende installate nel parcheggio.

"Se vogliamo far sì che non si realizzino situazioni di difficoltà come la prescrizione dei processi - ha detto il vicepresidente Csm Giovanni Legnini - occorre intervenire con strumenti normativi, procedurali e con risorse, come si fa a seguito di calamità naturali". "Ho vissuto la vicenda dell'Aquila - ha aggiunto -, anche lì si verificò la paralisi dell'attività giudiziaria e anche lì si intervenne con decreto".

Sopralluogo del presidente della Consiglio Nazionale Forense

Intanto proseguono i sopralluoghi delle autorità nell'area realizzata qualche giorno fa grazie al contributo della Protezione Civile Regionale. Stamane è stata la volta del presidente del Consiglio nazionale Forense, l'avvocato Andrea Mascherin, accompagnato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì.

