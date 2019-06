Minaccia di buttarsi dal quarto piano in via Pitagora: le Forze dell'Ordine irrompono nell'appartamento e lo salvano

E' stato tratto in salvo un uomo residente in via Pitagora, nel quartiere Japigia di Bari, dopo che, per tutta la mattinata aveva minacciato di gettarsi dal quarto piano del suo appartamento, a due passi dal mercato e dalle bancarelle affollate di passanti. L'allarme è stato dato dalla moglie attorno alle 8.30. Sul posto si sono recate squadre di Vigili del Fuoco ma anche Carabinieri, Polizia e vigili urbani, oltre a un'ambulanza del 118.

La moglie non sarebbe riuscita a entrare in casa con il marito barricato nell'appartamento mentre minacciava di buttarsi giù dove i Vigili del Fuoco avevano collocato un materasso gonfiabile. Dopo circa 5 ore di dialogo, alcuni Carabinieri sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso della casa e a trarre in salvo l'uomo. Per lui sono scattati i soccorsi degli operatori sanitari.