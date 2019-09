Sorpreso senza patente dopo un controllo, tenta d'investire agenti della Polstrada: catturato dopo inseguimento

Avrebbe tentato di investire due agenti della Polizia Stradale per sottrarsi a un controllo poiché senza specifica patente di guida per carico di bestiame: in manette è finito un conducente di un autocarro, con precedenti penali, bloccato a Polignano. L'uomo è accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti avevano bloccato, per una verifica, un autocarro con un carico di 55 agnelli destinati alla macellazione. Dopo aver scoperto il guidatore senza patente apposita, i poliziotti avevano cominciato a scrivere il verbale di fermo del veicolo.

A quel punto,il guidatore era risalito sul veicolo con un pretesto e dopo una manovra azzardata nel parcheggio dell'azienda, avrebbe tentato di investire i due agenti per poi fuggire. Per loro, fortunatamente, nessuna conseguenza. Il veicolo è stato bloccato dopo un inseguimento: per il conducente si sono aperte le porte del carcere di Bari.