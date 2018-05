Ladro aggredisce Carabinieri per agevolare fuga del complice: tentato furto d'auto, 2 in manette

Due persone di 21 e 52 anni, rispettivamente originarie di Carbonara e del San Paolo, sono state arrestate dai Carabinieri mentre, sulla strada provinciale Bari-Modugno, cercavano di forzare la portiera di una berlina. Il 52enne, per agevolare la fuga del giovane, ha spinto anche i militari che, nonostante ciò, sono riusciti ad arrestarli entrambi. Sequestrati anche attrezzi da scasso. Per i due si sono aperte le porte del carcere: dovranno rispondere di concorso in tentato furto aggravato. Il più 'anziano', invece, è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.