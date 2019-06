Minaccia di suicidarsi sul Frecciargento, salvato a Bari dalla Polizia Ferroviaria

La Polizia Ferroviaria ha tratto in salvo un uomo di 40 anni, il quale aveva minacciato di togliersi la vita mentre era a bordo del treno Frecciargento tra Roma e Lecce. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, era stato notato da personale di Trenitalia al momento della telefonata al 118. Non appena il treno è giunto nella stazione di Bari Centrale, gli agenti della Polfer hanno individuato il 40enne, accompagnandola nei propri uffici per tranquillizzarlo in attesa dell'arrivo di un medico del 118. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico.