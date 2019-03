Giovane sta per lanciarsi nel vuoto da un ponte a Brindisi: salvata da un ingegnere di Bari

Una ragazza sta per lanciarsi nel vuoto da un viadotto: in uomo di origini baresi scende dall'auto, la tranquillizza e riesce a fermarla. E' accaduto nel quartiere Bozzano di Brindisi dove un ingegnere originario del capoluogo pugliese ma residente proprio nella provincia messapica, è riuscito a salvare una ragazza che, poco prima, aveva scavalcato le reti di protezione del ponte di via Martiri delle Ardeatine.

Salvata anche grazie a un'altra passante

L'episodio si è verificato sabato scorso ed è stato diffuso dai Carabinieri: l'uomo, padre di due figli, era in auto con la moglie quando ha notato la giovane, una 20enne disoccupata, in bilico a pochi passi dal vuoto. L'ingegnere ha così fermato la macchina e si è avvicinato alla ragazza. Dopo averle parlato, notando che si probabilmente si sarebbe gettata, ha colto l'attimo, afferrandola anche grazie all'aiuto di un'altra passante, salvandole così la vita. La giovane è stata ricoverata nell'ospedale 'Perrino' di Brindisi. L'ingegnere ha chiesto ai militari dell'Arma di mantenere l'anonimato.