Ricatta studentessa conosciuta in rete minacciando di pubblicare foto intime: 45enne in manette

Un 45enne di Molfetta è stato arrestato dai Carabinieri poiché accusato di tentativo di violenza sessuale e violenza privata ai danni una studentessa di Bitetto. L'uomo, secondo le indagini dei militari, avrebbe conosciuto la ragazza su un social network dedicato ad appuntamenti incontrandola un paio di volte.

Al rifiuto della donna di sottoporsi a rapporti sessuali non graditi, il 45enne l'avrebbe minacciata di divulgare su internet foto che l'avrebbero ritratta in atteggiamenti intimi. La studentessa ha quindi deciso di denunciare tutto ai Carabinieri che hanno bloccato il 45enne approfittando della sua richiesta d'incontrare la giovane per chiarire la questione. L'uomo è finito ai domiciliari.