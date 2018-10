Tentano di rubare scooter al proprietario: preso 16enne al Libertà, si cerca il complice

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalle Volanti della Polizia nel corso di alcuni controlli nel quartiere Libertà: il giovane è stato sorpreso in via Don Bosco a bordo di una moto con un complice mentre cercavano di sottrarre uno scooter ad un abitante del posto. Uno dei rapinatori era armato di pistola: gli agenti, allertati dalle urla della vittima, sono riusciti a bloccare il 16enne dopo un inseguimento. Gli agenti, dopo aver avviato le indagini per rintracciare il secondo malvivente (tutt'ora ricercato), hanno denunciato un 19enne con precedenti: nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati due giubbotti anti proiettile, per i quali è stato deferito all'autorità giudiziaria. La Polizia prosegue attivamente nella ricerca del secondo rapinatore.