Tentata rapina a mano armata in due negozi, finiscono agli arresti un 33enne e un 21enne: è caccia al complice

Finiscono agli arresti due baresi, di 33 anni e di 21 anni, ritenuti responsabili di tentata rapina in concorso, nei confronti dei quali è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. A emetterla il gip del tribunale di Bari, Marco Galesi, visti i risultati delle indagini su due rapine ai danni di una tabaccheria e un supermercato.

La prima rapina è avvenuta il 19 settembre scorso: alle 19.40 due individui, con il volto coperto e con in mano una pistola, intimavano al titolare di una tabaccheria di Palo del Colle di consegnare il denaro in suo possesso. I due non riuscirono a recuperare il denaro poiché la vittima era protetta da un vetro blindato, pertanto si erano allontanati a mani vuote a bordo di un’autovettura condotta da un terzo complice. A seguito dell’evento delittuoso, i carabinieri della Stazione di Palo avevano acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni del tabaccaio per l'avvio delle indagini. Nel frattempo, alle ore 20.10 circa, in un supermercato di Grumo Appula veniva segnalata ai carabinieri la presenza di due persone con il volto coperto che a piedi, dal parcheggio antistante, si stavano dirigendo verso l’ingresso dell’esercizio commerciale. Salvo poi desistere dal compimento del reato e fuggire a piedi dopo l'arrivo di alcuni clienti. I riscontri delle indagini permettevano così di risalire all'identità dell’autista dell’autovettura usata dai due - il 33enne, al momento in custodia cautelare in carcere - e di identificare uno dei due esecutori dei due tentativi di rapina (il 21enne, al momento agli arresti domiciliari).

Sono ancora in corso indagini per l’identificazione del terzo complice.