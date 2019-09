Tentano di rubare auto per strada, scatta l'inseguimento: catturato 40enne, si cercano due complici

E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre, con altri complici, cercava di rubare un'auto per strada ad Acquaviva delle Fonti: in manette è finito un 40enne originario di Bitonto. L'uomo è stato individuato in via Colannino accanto a un furgone bianco mentre, probabilmente, agiva da palo per avvertire gli altri due ladri che, in quel momento, tentavano di aprire l'utilitaria. Il 40enne è così salito sul furgone per poi avviarlo e tentare la fuga in direzione della Sp 205.

I militari hanno individuato il mezzo, dopo un inseguimento, poiché aveva una targa alterata con nastro adesivo nero. Una pattuglia allertata dai colleghi ha così intercettato e bloccato il furgone. All'interno vi era una batteria per avviamento dei motori di auto. Il 40enne è stato arrestato. In corso le ricerche per individuare i due complici.