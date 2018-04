Sorpresi a rubare un'auto, con sé cacciaviti e centraline: arrestati tre giovanissimi a Monopoli

Tre giovani originari di Cerignola sono stati arrestati dalla Polizia a Monopoli accusati di tentato furto aggravato: in manette sono finiti Domenico Pellegrino, 24 anni, Antonio Nicola Chieco, 21 anni e Raffaele Cacciapaglia, 23 anni. I tre, a bordo di una Volkswagen Golf nera, sono stati intercettati dopo essere fuggiti, perché sorpresi da un passante, a seguito di un tentativo fallito di rubare una Ford. All'interno della Golf gli agenti hanno rinvenuto in un'intercaprdine ben 4 centraline di autovetture, probabilmente utilizzate per rubare le vetture, un nottolino di accensione per l'avviamento del motore e una sacca un tessuto con all'interno cacciaviti e chiavi pieghevoli. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.