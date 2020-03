Fermato a tarda notte con addosso attrezzi da scasso, nei guai 42enne: accertamenti su un tentato furto in negozio

Aveva tentato di nascondersi sotto un'auto per non farsi beccare. È stato però visto e sottoposto a controllo dai carabinieri un 42enne algerino, trovato in possesso di attrezzi da scasso, poi sequestrati. Materiale che potrebbe ricollegarlo al tentativo di scasso della porta d’ingresso di un esercizio commerciale nella zona, avvenuto prima che l'uomo fosse fermato. E' stato anche denunciato per non aver rispettato i divieti imposti dai provvedimenti anti Covid-19.

