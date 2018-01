Forzano la serratura di un'abitazione: presi tre giovanissimi, tra loro un minore

Tre giovani, tra cui due 22enni con precedenti e un minore sono stati arrestati dalla Polizia in via Saseno, nel quartiere Marconi, accusati di tentato furto aggravato in concorso in un'abitazione. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto e hanno notato 4 ragazzi che travisati e incappucciati armeggiavano su una porta d'ingresso di un appartamento al piano terra. Tre di loro sono stati bloccati dopo una breve fuga mentre il quarto ha fatto perdere le proprie tracce. I giovani avrebbero forzato la serratura delle porte d'ingresso di due case, riuscendo a rovistare solo in una. I maggiorenni sono stati collocati ai domiciliari mentre il minore è stato posto in regime di permanenza in casa e affidato a genitori.