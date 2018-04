Tentato omicidio in circolo ricreativo al Libertà, 3 arresti nel clan Strisciuglio: "Spedizione punitiva per la droga non pagata"

Una spedizione voluta e organizzata dal clan Strisciuglio per punire "platealmente" la vittima per il mancato pagamento di una partita di sostanze stupefacenti. Sarebbe questo il movente dietro il tentato omicidio avvenuto nell'ottobre 2016 in un circolo ricreativo di via Trevisani, al quartiere Libertà. Obiettivo dell'agguato poi fallito Alessandro Salvatore, 32enne del quartiere.

Tre arresti nel clan Strisciuglio

Al termine di una complessa ed articolata attività di indagine svolta dalla Compagnia di Bari-Centro, condotta attraverso sistemi tecnologici e tradizionali, analisi di dati e tabulati telefonici, i carabinieri hanno dato esecuzione questa mattina, a Bari e Udine, a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale barese, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti soggetti, contigui al clan Strisciuglio, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, nonché di detenzione e porto abusivo di un’arma clandestina. Si tratta di Antonio Sportelli, 28enne (ora collaboratore di Giustizia) e Antonio Patruno, 26 anni - ritenuti esecutori materiali del tentato omicidio - e di Domenico Remini, , alias “Pondin”, 31 anni, considerato elemento di spicco del clan e ritenuto il mandante dell'agguato.