Lei lo lascia, ma lui non ci sta e tenta di stuprarla al parco: arrestato 30enne di Casamassima

Non riesce ad accettare la fine della loro storia e inizia insistentemente a stalkerarla, sfociando anche in una tentata violenza sessuale. Succede a Casamassima, dove un 30enne è finito in manette dopo i fatti avvenuti la sera del 24 aprile scorso.

Tentato stupro nella villa comunale

L'uomo, dopo aver seguito l'ex compagna nella villa comunale, l'ha spinta con forza su di una panchina per violentarla. Le ha prima strappato pantaloni e biancheria intima, poi si è spogliato per compiere l'atto sessuale. Il pronto intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni passanti attirati dalle urla della donna, ha evitato che lo stupro si compisse.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per dare soccorso alla vittima, che ha raccontato alle Forze dell'Ordine tutte le angherie subite nelle settimane precedenti, quando dopo due anni di convivenza aveva deciso di interrompere la relazione con il presunto stupratore. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Bari lo scorso 5 maggio, con l'accusa di tentata violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.