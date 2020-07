In giro di notte armato di due pistole, in auto anche un fucile: bloccato dai carabinieri

Girava in piena notte per il centro abitato di Sovereto e Terlizzi, armato di pistole e fucile. L'uomo, un 50enne del luogo, fermato per un controllo, è stato scoperto dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di due pistole in cintura, da lui regolarmente detenute ma non autorizzato a portarle fuori da casa. Inoltre, nascosto in una busta di cellophane, dietro il sedile, l'uomo aveva un fucile da caccia, calibro 12, con matricola abrasa, quindi clandestino. Dal controllo amministrativo eseguito contestualmente presso la sua abitazione, sono emerse anche ulteriori violazioni. Arrestato per detenzione e porto illegale di armi, l'uomo è stato condotto in carcere a Trani.



