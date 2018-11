Dà fuoco ad un'auto parcheggiata in strada: preso 42enne a Terlizzi

Identificato e denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco ad un'auto parcheggiata in strada. Nei guai un 42enne di Terlizzi, con precedenti di polizia, che per i militari sarebbe il responsabile di un episodio avvenuto in via Anton nella notte tra sabato 10 e domenica 11 novembvre.

Gli indizi raccolti dai carabinieri, subito intervenuti sul posto, anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, hanno portato all'identificazione del 42enne.

Salgono così a tre le persone denunciate negli ultimi cinque mesi, tutte di originarie di Terlizzi, per il danneggiamento a mezzo di incendio di quattro autovetture in sosta nel centro abitato cittadino.