Lavoratori in nero in due pizzerie di Terlizzi: irregolari 20 dipendenti su 23

Giovani universitari impiegati in nero in pizzeria. La scoperta, in due diversi locali di Terlizzi, è stata fatta dai finanzieri della Tenenza di Molfetta impegnati in specifici controlli. In particolare, su 23 dipendenti, venti sono risultati non in regola. S

Nei confronti dei locali interessati dall’ispezione è stata proposta l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008.