Una piantagione di marijuana tra i ciliegi: arrestato 70enne

Tra gli alberi di ciliegio, curava una vera e propria piantagione di marijuana, composta da circa 300 piante dell’altezza media di un metro e mezzo, "rigogliose e ben curate", con relativo impianto di irrigazione. Scoperto dai carabinieri, è finito ai domiciliari, a Terlizzi, il proprietario del fondo agricolo, un 70enne incensurato.

La coltura è stata individuata in seguito a mirati servizi di perlustrazione nelle aree rurali. Infatti nelle prime ore di ieri mattina, i militari, appostati a ridosso del fondo agricolo, hanno notato che il 70enne, proprietario del terreno, dopo essere giunto sul posto ed essersi assicurato di non essere seguito e osservato da nessuno, "si prodigava ad annaffiare, zappare e controllare con molta cura il fogliame delle piante di marijuana". E' così scattato l'intervento dei militari per mettere fine a tale illecita attività.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, incensurato, su disposizione della Procura di Trani è stato posto agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente, invece, dopo la campionatura per i successivi esami tossicologici, che verranno eseguiti a cura della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, veniva immediatamente distrutta.

