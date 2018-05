Nuova illuminazione, pavimentazione e sistema d'accesso: il Polipark cambia volto

Il Polipark, il maxi parcheggio multipiano nelle vicinanze del Policlinico, è ora più accessibile. Sono terminati in queste ore gli interventi di riqualificazione per la viabilità e l’illuminazione delle aree esterne dell’autosilo Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso.

Nuova luce e pavimentazione

Gli interventi hanno riguardato il completamento della pavimentazione delle rampe in ingresso e uscita, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e della collocazione dei dispositivi di regolamentazione ingresso/uscita dal Polipark. Il nuovo impianto luci vede la presenza di 30 pali (di cui 26 con una potenza di 107 watt e 4 con una di 87) con lampade a led a bassissimo consumo energetico.

Il nuovo dispositivo di regolamentazione degli accessi consentirà invece ai veicoli in entrata dall’ospedale di accedere e parcheggiare nel Polipark, "e viceversa nel caso vi fosse la necessità di prelevare un paziente prima di uscire dall’area ospedaliera" assicura Galasso. Tra i benefici che gli interventi porteranno ci sarà anche la percezione di maggiore sicurezza data dalla presenza dei nuovi corpi illuminanti. "Tantissime lavoratrici e lavoratori del Policlinico che affrontano turni anche in orari notturni - ricorda Galasso - possono ora fruire quotidianamente di questo grande parcheggio di scambio. Infatti, proprio l'assenza di luci adeguate aveva scoraggiato tante persone a utilizzare questo parcheggio in passato".

