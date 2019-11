Terremoto in Albania, crolli e morti per il sisma di magnitudo 6.5: violenta scossa avvertita anche a Bari e in Puglia

Forte scossa di terremoto avvertita nella notte a Bari e provincia. Il sisma, di magnitudo 6.5, si è verificato in Albania, vicino Durazzo, ed è stato sentito chiaramente in tutta la Puglia e la Basilicata.

La scossa è avvenuta alle ore 2:54 ora locale (in Italia erano le 3:54), localizzata sulla costa settentrionale dell'Albania. Il sisma è stato avvertito anche a Tirana, dove la gente è scesa in strada spaventata. Secondo le prime informazioni, non ancora ufficializzate, sarebbero almeno quattro le persone morte, e 150 i feriti: molta gente sarebbe ancora intrappolata sotto le macerie.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo.

Questo il commento del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: "La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti".

Altre due le scosse avvertite in Albania: la prima alle 4.03 di magnitudo 5.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.49, 19.53 ad una profondità di 10 km. La seconda, leggermente più forte, di magnitudo 5.4. alle 7.08, sempre ore italiane, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.56, 19.35 ad una profondità di 100 km. Entrambe sono state registrate dall'European-Mediterranean Seismological Centre.

