Forte scossa di terremoto in Albania: avvertita anche in Puglia e nel Barese

E' stata avvertita anche in Puglia e nel Sud Barese la serie di scosse di terremoto che questa mattina attorno alle 11 sono state registrate nel Nordest dell'Albania: l'epicentro si è verificato a circa 30 km dalla capitale Tirana. Il sisma più forte ha raggiunto magnitudo 5.1 sulla scala Richter, alla profondità di 10 km, ed è stato sentito distintamente in Salento ma anche in diverse località della Terra di Bari. Scene di panico a Tirana e nelle località costiere con la gente scesa per strada spaventata dalla sequenza di scosse.