Da Bari in soccorso dell'Albania: dal porto la partenza di volontari e vigili del fuoco per Durazzo

Partono dal porto di Bari soccorritori della Protezione civile regionale e vigili del fuoco diretti a Durazzo, per supportare le operazioni di aiuto dopo il violento sisma che nella notte ha colpito l'Albania.

La colonna mobile del Servizio regionale di Protezione Civile - rende noto la Regione - si imbarcherà questa sera, alle ore

22 dal porto di Bari per Durazzo, dove sarà in grado di approntare un modulo di assistenza per 250 persone. Secondo le previsioni del momento, i cento volontari si fermeranno a Durazzo per 5 giorni, offrendo supporto alla popolazione. Il servizio di Protezione Civile regionale, in collaborazione con quello del Molise è coordinato dal Dipartimento nazionale che segue costantemente l’evolversi della situazione, valutando gli effetti del sisma che questa notte ha colpito l’Albania. La colonna mobile pugliese è dotata di ogni attrezzatura per garantire la sicurezza del campo da attrezzare.

Foto Fb Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale