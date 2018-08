Nuove scosse di terremoto in Molise: avvertite anche a Bari e in provincia

Torna a termare la terra in Molise. Una lunga sequenza di scosse, cominciate intorno alle 20, e alcune delle quali avvertite chiaramente, come già due giorni fa, anche a Bari e provincia.

Intorno alle 20.19 una prima scossa di magnitudo 5,2 è stata nuovamentte registrata in provincia di Campobasso, seguita da altre due di minore intensità: una di 2,8 alle 20.16 e una di magnitudo 3 alle 20.30, come riportato dall'INGV. Ma la scia non si è fermata: più di una quindicina le scosse registrate in rapida successione fino alle 23, tutte localizzate in provincia di Campobasso tra Montecilfone, Palata, Larino, Guglionesi. Tra queste una seconda scossa più intensa, di magnitudo 4.4, è stata nuovamente avvertite anche nel Barese intorno alle 22.22.

*Ultimo aggiornamento ore 23.30