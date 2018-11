Trema la terra ad Altamura: scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita poco prima delle 14 a Bari e in provincia.

Secondo quanto riportato sul sito dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia) la scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 13.45 con epicentro nel territorio di Altamura (5 km a nord-est di Altamura), ad una profondità di 38 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa è stata avvertita chiaramente in tutta la provincia e molta gente si è riversata, in strada anche a Bari. Inondato di chiamate il centralino dei vigili del fuoco: finora tuttavia non sarebbero arrivate richieste di soccorso o segnalazioni di danni, ma soltanto telefonate di cittadini spaventati dalla scossa, da molti avvertita chiaramente.