Terremoto nel Nord Barese, decine di chiamate ai Vigili del Fuoco: evacuate scuole anche a Bari

Decine di chiamate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco e numerose scuole evacuate seppur senza danni particolari: è la cronaca di una mattinata caratterizzata dalla scossa di terremoto di magnitudo 3,9 registrata alle 10.13 con epicentro a 4 km da Barletta.

Lezioni sospese a metà mattinata

Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Bari in un momento centrale delle lezioni scolastiche. Diverse le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco. In numerosi istituti scolastici di ogni ordine e grado è scattato il protocollo previsto in caso di terremoto. Lezioni sospese e studenti a casa anche per evitare il rischio di trovarsi a scuola in caso di ulteriori scosse. Evacuati anche diversi asili in vari quartieri del capoluogo.

Evacuati anche gli uffici giudiziari di via Dioguardi, sede della Procura e parte del Tribunale Penale, e l'ex sezione distaccata di Bitonto. Sono state momentaneamente sospese le udienze, ma non evacuata la sede, anche negli edifici giudiziari di Modugno.