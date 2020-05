Terremoto di magnitudo 5.8 nel mare tra Italia e Grecia: la scossa avvertita anche in Puglia

E' stata avvertita anche in Puglia la scossa di terremoto che nella notte, poco prima delle due, si è verificata nella zona del Mar Mediterraneo centrale, tra l'Italia e la Grecia, a circa 10 chilometri di profondità. Il sisma - di magnitudo 5.8 secondo le rilevazioni dell'agenzia europea di monitoraggio Emsc - è stato individuato a 439 chilometri a sud ovest di Atene. Oltre che sulle coste della Puglia, sarebbe stato avvertito anche in Calabria e Sicilia. Al momento non risultano danni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.