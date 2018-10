Nuova forte scossa di terremoto in Grecia: sisma avvertito anche a Bari e in Puglia

Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata questo pomeriggio in Grecia, alle ore 16.12 italiane: il sisma, di magnitudo 5.8 sulla scala Richter, si è verificato a circa 50 km a sud dall'isola di Zante dove qualche giorno fa si era verificata un'altra scossa ben più forte. Il terremoto è stato avvertito anche in nell'Italia Meridionale, in Puglia e in provincia di Bari. Nessuna notizia, al momento, di danni a cose o persone.