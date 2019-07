Inveisce contro cliente e direttore di supermercato per la tessera punti. Minaccia anche i poliziotti, denunciato pregiudicato

Prima avrebbe inveito contro una cliente e il direttore di un supermercato per futili motivi legati a una tessera di raccolta punti, quindi le minacce ai poliziotti delle Volanti, intervenuti per sedare la situazione: è accaduto in un supermercato del quartiere Libertà dove gli agenti hanno denunciato un pregiudicato 50enne. L'uomo dovrà rispondere di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.