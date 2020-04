Test sierologici per scoprire Coronavirus, gli esperti dopo la sperimentazione: "Non utili a identificarlo"

"I test rapidi sierologici non possono essere utilizzati per la diagnosi di Covid-19, la diagnosi deve essere effettuata mediante test molecolari su tamponi nasofaringei". A spiegarlo sono la professoressa Maria Chironna, responsabile del laboratorio Igiene del Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale Covid-19, e Angelo Paradiso, direttore scientifico Irccs Giovanni Paolo II di Bari, in una nota. Opinione che si distacca in parte da quanto emerso nelle prime sperimentazioni proprio all'Oncologico del capoluogo.

I due professori hanno sperimentato sul campo i test rapidi sul personale sanitario del Policlinico, arrivando alla consapevolezza che i test rapidi per anticorpi anti-SARS-CoV-2 non siano adatti per la diagnosi di infezione. "Danno buone informazioni sulla risposta immunologica nei confronti del virus e possono essere utilizzati solo a complemento nell'algoritmo diagnostico" aggiungono. Dalla valutazione effettuata su circa 300 campioni processati in parallelo (sangue e tampone) è emerso che i test rapidi, anche in soggetti con sintomi, non sono sensibili quanto i test su tampone nasofaringeo; i test sierologici non evidenziano infezioni da SARS-CoV-2 in soggetti con esordio sintomi recente (meno di 5-7 giorni); e se il test sierologico è positivo e il soggetto ha sintomi suggestivi di Covid-19, il test rapido ha una buona predittività (vuol dire che è molto probabile che si tratti di una vera infezione da SARS-CoV-2)".

Infine i due professori evidenziano che il risultato "è in linea con quanto ribadito nella circolare ministeriale del 3 aprile 2020 a proposito delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio".